Frignano. Simonelli: “Sindaco affronti la sua incompatibilità” 

“Nel pomeriggio è stato convocato un Consiglio Comunale per approvare il bilancio consolidato 2020. Il paradosso? Sono quasi 5 mesi che questa amministrazione si è insediata e ancora non si conosce lo stato attuale dei conti. Non è stata presentata alcuna relazione e le uniche informazioni ricevute sono frammentate. Siamo di fronte ad un’ennesima gestione poco chiara”. Così, in una nota, il consigliere comunale Aldo Simonelli.

”È ancora più paradossale se si pensa che ci troviamo in una condizione che paralizza il Comune a causa della vicenda dell’incompatibilità a carico del Sindaco Santarpia. L’incompatibilità si supera soltanto rispettando ciò che dice la legge: c’è un procedimento in atto per chiarire e sollevare ogni dubbio. Entro giovedì 24 febbraio il Consiglio Comunale dovrà esprimersi in merito all’incompatibilità del Sindaco. Va affrontato tutto nei termini previsti e, mi permetto di aggiungere, il prima possibile perché tutto ciò sta gravemente condizionando l’attività amministrativa; basti pensare che il Sindaco non partecipa neanche più alle votazioni in Giunta da due settimane. Al voto di ottobre i cittadini hanno chiesto più garanzie per Frignano, con servizi adeguati e nuovi investimenti. Se per l’amministrazione la direzione tracciata non riesce più ad essere questa, allora i consiglieri di maggioranza farebbero bene a prenderne atto il prima possibile. Con estrema chiarezza, altrimenti significherebbe l’ennesima presa in giro a danno dei cittadini. Prima di allora c’è poco da parlare e da deliberare. Frignano e i frignanesi meritano rispetto e responsabilità”.