(FOTO) Movida ad Aversa, giovane sorpreso con manganello e coltello a serramanico

In Aversa (CE) durante un servizio di controllo del territorio finalizzato ad infrenare le illegalità commesse durante la cd “movida”, i carabinieri della locale Compagnia, unitamente a quelli della SIO del 10 ° RGT “Campania” hanno denunciato un 17enne di San Cipriano d’Aversa o poiché durante un controllo eseguito in via P. Riverso, è stato trovato possesso di un manganello in ferro e un coltello a serramanico. Il giovane è stato proposto per il fvo (foglio di via obbligatoria).