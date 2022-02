(FOTO) Blitz Carabinieri in un deposito: sequestrate auto, autocarri, scooter e motoscafi

I Carabinieri della stazione di pianura hanno denunciato a piede libero per inquinamento ambientale e riciclaggio un 63enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno controllato un deposito di auto in via montagna spaccata in uso al 63enne.

Sequestrata l’area di 800 metri quadrati e un capannone di circa 150 metri quadrati. Stessa sorte per le 38 auto, i 2 autocarri, gli 11 ciclomotori e i 2 motoscafi rinvenuti all’interno e che sul conto dei quali sono in corso indagini per risalire alla loro provenienza.