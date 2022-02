Foie Gras Longino: idea per la cena di San Valentino

Le giornate fredde d’inverno invitano alla cucina e il cibo poco leggero: una delle delizie più amate nelle case napoletane ed italiane è certamente il foi gras Longino che però va saputo preparare per bene!

Innanzitutto ricordiamoci sempre che abbiamo di fronte qualcosa di alta cucina e, poi, quello di Longino, è sicuramente tra i migliori, si tratta di un food luxury brand!

Il foie gras nasce in Francia in quelle regioni comprese tra il sud ovest dei Midi Pirenei e del Périgord ed è di questo territorio quello certificato da oltre 20 anni!

Il foie gras non è un cibo casuale, ma è qualcosa di veramente delizioso: esiste una sottile differenza tra quello d’anatra e quello d’oca, che risulta essere il più pregiato. Longino però per accontentare tutti i palati li vende entrambi. Per la cena di San Valentino è certamente la scelta migliore.

Il Foie Gras proposto da Longino è uno dei migliori, infatti si tratta di quello prodotto da George Bruck con la ricetta originale e segreta da oltre 160 anni.

2 modi di cucinare il Foie Gras

Il foie gras d’oca è più dolce e delicato, molto meno grasso rispetto a quello d’anatra, una volta che abbiamo chiara la differenza di gusto vediamo un pò come cucinarlo. Innanzitutto compriamo almeno un tronchetto da 250 gr, perfetto per un antipasto o per un secondo veloce dopo di che mettiamoci alla prova.

: sicuramente una delle soluzioni più facili e perfetta per iniziare una cena speciale come quella di San Valentino. La mousse è perfetta come antipasto su dei crostini o bruschette ma può anche essere un fine pasto. Dipende dal menu! Pulire il fegato d’anatra o d’oca, metterlo in una ciotola con acqua fredda per almeno un’ora. Scolarlo, salarlo ed aggiungere noce moscata quanto basta, lasciarlo una notte in frigorifero. scolatelo con cura e conditelo con sale e un pizzico di noce moscata. Sistematelo in frigorifero e fatelo insaporire per tutta la notte. La mattina dopo lo si taglia a dadini e si frulla il tutto. Si ottiene una crema liscia che va cotta a bagnomaria per mezz’ora. Dopo di che è pronta all’uso! Semplice e gustosissima idea. In padella: Forse uno dei metodi più noti, anche questa idea non è di difficile realizzazione. Anzi. Togliere il foie gras dal frigor prima di iniziare la realizzazione della ricetta 15 minuti prima, con un coltello a lama affilata tagliare delle fettine dello spessore di circa 10 mm di circa 50, per tagliare bene senza lasciare sbavature è bene immergere il coltello in acqua calda ad ogni fettina. Una volta tagliato tutto scaldare una padella antiaderente, disporre le fette di foie gras lasciandole dorare per entrambi i lati. Togliere le fettine dalla padella, passarle in carta assorbente e continuare la cottura 3 minuti in forno. Salare e pepare a gradimento.

Entrambe le ricette sono semplici e molto gustose e poi, qualcuno racconta, che il foie gras possa essere leggermente afrodisiaco!