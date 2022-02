Fine stato emergenza, Castiello: “Altra vittoria targata Lega”

Il Presidente del consiglio Mario Draghi ha appena annunciato che lo stato di emergenza non sarà prorogato.

“Dal 31 marzo va finalmente in archivio l’era delle zone a colori, non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina Ffp2 in aula e, con gradualità,ad iniziare dalle attività all’aperto, si tornerà alla normalità,alla libertà e alla vita di sempre. Prossima tappa: via il green pass. Ancora una volta ha prevalso il buonsenso della Lega”. Così, in una nota, la deputata della Lega l’on. Pina Castiello.