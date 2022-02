Festa di compleanno: come organizzarla

Per organizzare una festa di compleanno con i fiocchi, in molti casi la soluzione più conveniente è quella di rivolgersi a professionisti del settore pronti a fornire un supporto ottimale per una perfetta riuscita dell’evento. Ne abbiamo parlato con lo staff di DJ Service Roma, specialista in feste compleanno Roma .

Come si organizza una festa di compleanno per un bambino?

Questo appuntamento è tanto piacevole per i piccoli festeggiati, ma non per i genitori che se ne devono occupare: spesso l’organizzazione di una festa è una vera e propria fonte di stress. Non è detto che sia la mamma a doversi occupare di tutto: una buona idea potrebbe essere quella di coinvolgere i nonni, i cugini, gli zii e ovviamente il papà. Per esempio, i festoni e i regali si potrebbero nascondere a casa dei nonni. Ogni dettaglio deve essere studiato per consentire al festeggiato di divertirsi e per coinvolgere anche gli altri ospiti: per questo si devono prevedere attività stimolanti e divertenti, grazie a cui la festa diventi memorabile.

In che modo?

Si può pensare di ricorrere all’assistenza di uno staff ben preparato rivolgendosi a un’agenzia di animazione. Così, l’intrattenimento dei bambini sarà assicurato in tanti modi diversi, con piccoli concorsi a premio, giochi, pupazzi o addirittura dei veri e propri spettacoli. I genitori, invece, potrebbero pensare di organizzare da soli dei giochi: un grande classico è la caccia al tesoro, con tanti biglietti sparsi per la casa e gadget collocati in punti insospettabili o difficili da raggiungere.

Quali altri suggerimenti avete per una festa per bambini?

La curiosità dei più piccoli può essere stimolata attraverso il racconto di storie divertenti o con degli indovinelli. È sufficiente un tocco di creatività, insomma, per intrattenere con successo i bambini. Al termine della festa, poi, non può mancare la canzone di buon compleanno al momento della presentazione della torta: tutti gli invitati possono intonarla per rendere contento il festeggiato.

E nel caso di una festa per adulti come si deve procedere?

Anche in una festa di compleanno per una persona adulta c’è bisogno di giochi. La caccia al tesoro si rivela un’idea eccellente, e magari il premio può essere rappresentato da un gadget sui generis, o addirittura piccante. Il gioco della bottiglia è un tipico gioco da adolescenti che può essere riadattato in versione adulta: si usa una bottiglia vuota per scegliere due persone che dovranno dedicarsi a un’attività decisa in precedenza. Nel caso in cui le persone invitate alla festa siano tante, una buona idea è quella di allestire attività differenti su più tavoli: uno con un gioco di società, uno con un gioco di carte, e così via.

Le feste di compleanno a tema sono una buona idea?

Sì, e si possono organizzare sia per i bambini che per gli adulti. Il bello è che di idee da mettere in pratica ce ne sono davvero tante, e quel che conta è fare in modo che il tema della festa sia rievocato in ogni aspetto, dal dress code degli invitati alla location, passando per i piatti offerti.

