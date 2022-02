In auto senza patente e assicurazione: nel giubbotto aveva anche droga e soldi

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un soggetto del ’55, con pregiudizi di polizia, abitante nel comune di Teano, per detenzione a fini spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sessa Aurunca, nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, in Teano in quella piazza della Vittoria, procedeva al controllo dell’autovettura Fiat Panda condotta dal predetto già noto alle Forze dell’Ordine.

Poiché lo stesso si mostrava agitato ed insofferente al controllo, gli operanti procedevano ad effettuare una perquisizione personale ed al veicolo, rinvenendo indosso al soggetto, in particolare, in una tasca interna del giubbotto, un pacchetto di sigari contenente della sostanza solida tipo Hashish e la somma di danaro pari ad euro 300.

Inoltre, gli operatori riscontravano che lo stesso, non munito di patente di guida, viaggiava a bordo di un autoveicolo non coperto da assicurazione; pertanto, procedevano a sequestrare l’autovettura contestando le previste sanzioni per le accertate violazioni al codice della strada.