Si denuda davanti a una famiglia con bambini

Si è abbassato i pantaloni davanti a una mamma che giocava in piazza con i propri figli e ha poi aggredito il marito e il fratello della donna, intervenuti per farlo smettere. È accaduto ieri pomeriggio a Cagliari, in manette un 29enne senegalese, arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura per atti sessuali davanti a minori, molestie e resistenza a pubblico ufficiale. La richiesta di intervento è arrivata al 113 intorno alle 14, con la segnalazione di un’aggressione nella centralissima Piazza Deffenu.

L’intervento degli agenti ha quindi permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. L’aggressore, con precedenti di polizia, mentre si trovava seduto in una panchina della piazza, alla vista di una donna che faceva giocare i propri figli, le avrebbe proferito delle frasi volgari ed oscene, esprimendo apprezzamenti a sfondo sessuale. Queste frasi sono state sentite dal marito e dal fratello della donna. Il primo ad intervenire per far smettere l’uomo è stato il fratello che, per tutta risposta, ha ricevuto dei pugni e dei calci, così come il marito intervenuto in soccorso del cognato.

A questo punto è stato chiesto l’aiuto della Polizia che è intervenuta bloccando lo straniero. Nonostante la presenza dei poliziotti, l’uomo, dal racconto dei poliziotti, ha continuato nel suo atteggiamento violento e minaccioso tanto che gli agenti, dopo averlo messo in condizione di non nuocere, lo hanno fatto salire sul veicolo di servizio per accompagnarlo in Questura. Anche in questi uffici ha continuato ad avere un atteggiamento violento e minaccioso. Oggi stesso è prevista l’udienza di convalida con rito per direttissima.

(Api/ Dire)