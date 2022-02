I Daudia volano a New York per presentare il nuovo singolo “The one who said goodbye”

Dopo essersi fatti conoscere in tutto il mondo grazie agli arrangiamenti in chiave acustica di brani famosi, i Daudia, duo composto dai cantautori e musicisti Davide Maiale e Claudia Pasquariello, sono pronti ad approdare negli Stati Uniti con un nuovo singolo inedito.

“The one who said goodbye” – questo il titolo del brano- sarà presentato in anteprima in due programmi televisivi di CFN Network (tra cui l’evento Telethon 2022) a New York e sarà poi disponibile a partire dal 25 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Scritto e arrangiato dai Daudia e distribuito da “Play & Oracle records”, il brano racconta la fine di una storia che ha lasciato il segno, vissuta tra dolore e voglia di rivincita; allo stile pop della melodia e alle armonizzazioni che caratterizzano lo stile del duo, si fondono influenze R&B.

“Questa canzone è nata in un periodo in cui non immaginavamo di poter tornare a viaggiare; eravamo chiusi in casa a causa della zona rossa e proprio la nostra casa è diventata il rifugio per scrivere tantissimi brani che speravamo di poter poi portare un giorno negli Stati Uniti…quel sogno oggi è realtà! La storia intreccia un trascorso di amore, bugie e tradimenti; abbiamo voluto raccontare il punto di vista di chi conosce per ultimo una dura verità e spera di poter ricominciare nonostante i ricordi. Come facciamo per ogni nostro inedito, ci siamo lasciati ispirare da esperienze vissute in passato. Abbiamo scelto di scrivere in inglese perché negli ultimi due anni, nonostante il covid, siamo riusciti a superare i confini nazionali in moltissime occasioni e volevamo comunicare in un linguaggio universale, che potesse arrivare a tutti”

L’uscita di “The one who said goodbye” sarà accompagnata anche dalla pubblicazione del video ufficiale.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube ufficiale dei Daudia a partire dal 25 febbraio, giorno di uscita del singolo.