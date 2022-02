Ctp, la proposta: fusione con Eav-Air per la ripresa del servizio

“La Regione Campania si farà trovare pronta per ripristinare i servizi da tempo non eseguiti da CTP e per dare una prospettiva ai suoi dipendenti”. E’ quanto ha affermato Luca Cascone, Presidente della Commissione Regionale Trasporti, che, stamani, ha tenuto un’audizione sulla crisi della CTP (Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli).

“Come affermato dal Presidente De Luca in Consiglio regionale, non ci sottrarremo per dare un futuro a CTP, garantire i suoi dipendenti e gli utenti del trasporto pubblico dell’area metropolitana di Napoli”- ha aggiunto Cascone, che ha sottolineato: “per questo sono stati avviati alcuni tavoli informali con le Organizzazioni sindacali in attesa che possa esserci anche un nuovo interlocutore per l’azienda. Intanto lavoriamo a delibere ed accordi per dare seguito al nostro progetto per il CTP e per il trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Napoli”.

Tra gli altri, hanno partecipato all’audizione il Vice presidente della IV Commissione, Felice Di Maiolo, il consigliere Segretario della IV Commissione, Luigi Cirillo (M5S), la consigliera Maria Luigia Iodice (Campania Libera), i rappresentanti sindacali di categoria Marco Sansone (Usb), Gennaro Esposito (Filt Cgil), Antonio Aiello (Uil Trasporti).

Il consigliere del M5S, Luigi Cirillo, ha proposto di “istituire subito un tavolo istituzionale permanente tra Regione Campania, Città Metropolitana, rappresentanze sindacali e associazioni dei pendolari per affrontare la gravissima situazione innescata dalla crisi della società di trasporti pubblici Ctp. Da tre mesi oramai il servizio è stato interrotto in provincia di Napoli, con disagi enormi per una utenza potenziale di un milione e mezzo di cittadini. Da altrettanto tempo ben 500 lavoratori sono stati lasciati senza stipendio e senza alcuna garanzia di un futuro occupazionale. Bisogna lavorare a testa bassa, facendo rete con tutti gli attori coinvolti, per individuare uno spiraglio che consenta al più presto di ripristinare il servizio di trasporto pubblico nell’hinterland napoletano, salvaguardando al contempo i lavoratori. Nell’immediato, proponiamo che la Ctp fornisca alla Regione Campania i mezzi in dotazione, così che si possa far ripartire, al più presto, il servizio. Nel frattempo, lavoreremo d’intesa con la giunta affinché sia avviato l’iter che porti all’assorbimento della Ctp nelle società regionali Eav e Air, ipotesi sulla quale ci stiamo confrontando da tempo con il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone”.

Nel corso dei vari interventi i sindacalisti hanno evidenziato che “il trasporto pubblico locale nell’area metropolitana è fermo dal 20 dicembre e gli stipendi dei 494 dipendenti non vengono pagati. Questa è una vera e propria emergenza per risolvere la quale la Regione deve intervenire con urgenza”.