Nei comuni di UCSA è partito il censimento informatizzato del verde pubblico

L’obiettivo del lavoro, promosso da U.C.S.A., l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale dei quattro comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano e Striano è quello di costruire una banca dati di conoscenze e informazioni sulle aree verdi e sul patrimonio di alberi e arbusti.

Il censimento preciso, dinamico e aggiornato permetterà alle amministrazioni comunali di disporre di uno strumento valido per pianificare e gestire al meglio le nuove aree verdi, programmare il servizio di manutenzione, stimare gli investimenti economici necessari al mantenimento e al potenziamento della funzionalità del patrimonio di alberi e di verde. Molto utili saranno i dati nell’ambito delle verifiche sulle alberature stradali per avere un’attenta sicurezza urbana e di prevenzione caduta alberi.

A lavoro ultimato, sarà stato censito il patrimonio vegetale nell’intero territorio comunale, con la posizione, la classificazione per genere e specie e le sue caratteristiche circa lo stato di salute dell’albero, con particolare attenzione alle condizioni fitopatologiche e di stabilità, tramite uno screening visivo per la verifica della presenza di anomalie morfologiche, patologiche o strutturali (VTA – Visual Tree Assessment).

Il supporto utilizzato sarà il software GreenSpaces, che permetterà contemporaneamente la georeferenziazione delle specie vegetali (arboree e arbustive) con la possibilità di creare mappe e cartografie interattive, di gestire tutti gli elementi presenti nelle aree verdi e ludiche e di programmare le lavorazioni condividendo le informazioni tra i vari operatori coinvolti nella gestione.

L’Ufficio Comune sta procedendo con la catalogazione di diverse tipologie di aree verdi, che dipendono soprattutto dal tipo e dall’intensità di fruizione, oltre che dalla dotazione di attrezzature: parchi gioco ed aree gioco; parchi e giardini; aree verdi di quartiere; il verde degli impianti sportivi; il verde dei giardini scolastici e degli edifici pubblici; le rotatorie stradali, con una gestione intensiva; le grandi aree verdi di proprietà comunale.

Il censimento è partito in prossimità degli uffici comunali: a Striano dalla Piazza Municipio, Piazza Caduti di tutte le guerre e la Villa Comunale con Via Risorgimento; a Palma Campania da Salita Belvedere, Piazzale Antonio De Martino e Via Marconi; a San Giuseppe Vesuviano dalla Piazza Elena D’Aosta, Piazza Garibaldi e Viale Europa; a San Gennaro Vesuviano il censimento è partito invece da Piazza Regina Margherita e Via Ferrovia, per completare man mano tutto il territorio dei quattro comuni.

Il Vicesindaco di San Gennaro Vesuviano, Carmine Castaldo Tuccillo afferma: “Abbiamo deciso di effettuare nei quattro comuni, attraverso il nostro Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale, questo importante censimento del verde pubblico per godere dei numerosi vantaggi che esso garantisce. A San Gennaro, abbiamo già messo a dimora circa 120 alberi e stiamo programmando una serie di piantumazioni per arricchire il patrimonio di verde pubblico e questo censimento sarà di fondamentale aiuto. Come sarà di grande supporto anche per stabilire gli interventi su alberi da sostituire o abbattere per garantire la sicurezza dei cittadini e rendere più sicuro l’accesso alle aree verdi. Potremo razionalizzare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico del verde ed infine, ma non da ultimo, per far crescere la consapevolezza fra i cittadini dell’importanza del verde urbano come un vitale bene comune”.

“Con una banca dati aggiornata del verde – dichiara il Sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma – si potrà avere una gestione differenziata che permetterà di finalizzare la ottimale distribuzione delle risorse a disposizione per la manutenzione degli spazi verdi in relazione al loro uso e al principio della sostenibilità, contribuendo anche alla razionalizzazione dei costi di gestione. Il patrimonio vegetale è una importante ricchezza collettiva e pubblica e come tale deve essere gestita, con le migliori tecniche”.

Il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano afferma: “Questo software messo a disposizione per i comuni di UCSA consentirà di lavorare su piattaforma con l’intento di aumentare la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini sulle modalità di intervento delle amministrazioni verso il verde pubblico e sulle sue funzioni per il miglioramento della qualità della vita. In un’epoca di profonde trasformazioni, come quella attuale, in cui vogliamo e dobbiamo essere attenti alla natura che ci circonda, ben venga la revisione tecnologica dei criteri e delle metodologie gestionali del verde pubblico comunale. La risorsa “verde” è una risorsa su cui puntare per una positiva interazione tra la natura e le attività antropiche del nostro territorio”

“L’obiettivo per il futuro – dichiara il Vicesindaco di Striano, Antonio Cordella – consiste nella gestione sostenibile del verde pubblico con l’adozione di una manutenzione differenziata, attenta alle diverse componenti dell’ecosistema urbano. Le alberature contribuiscono a migliorare le condizioni ambientali, a ridurre l’inquinamento e a regolare il microclima nelle nostre città. Si potrà favorire anche una riduzione progressiva del verde indesiderato, in particolare di quelle specie che producono allergie e disturbi alla salute”.