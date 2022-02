Combattere muffa e umidità sui muri: quale soluzione scegliere?

La lotta alla muffa sulle pareti di casa è una questione molto spinosa; il fenomeno, infatti, si riscontra in moltissimi edifici, non necessariamente solo quelli di antica costruzione, interessando un numero sempre più cospicuo di persone. La muffa, è risaputo, fa male: può causare allergia o asma, dunque è bene sapere come combatterla. Inoltre, essa contribuisce a raffreddare gli ambienti rendendoli meno confortevoli. Anche da un punto di vista estetico la sua presenza è decisamente poco piacevole. Scopriamo dunque come combattere la muffa in casa.

Muffa in casa: quali soluzioni?

Tra le soluzioni da “trucco della nonna” quella più comune riguarda l’utilizzo della candeggina e una maggiore aerazione degli ambienti casalinghi: i risultati di questi accorgimenti però sono molto poco soddisfacenti, se non addirittura inesistenti.

Per trovare la soluzione migliore e risolvere il problema in maniera pressoché definitiva è necessario innanzitutto individuare quali sono le cause che producono muffa in casa. Molto spesso il problema principale riguarda lo scorretto isolamento termico dell’abitazione.

Si può iniziare da semplici accorgimenti come, ad esempio, lasciare la porta aperta tra un ambiente più caldo e uno più freddo, in modo che l’aria circolando, si distribuisca meglio nella casa. Un’altra cosa da evitare è quella di poggiare i mobili alle pareti: è buona norma lasciare un leggero spazio in modo che la muffa non attecchisca. È inoltre utile tenere puliti i muri più soggetti a produzione di muffe.

I rivestimenti interni come soluzione alla muffa

Una soluzione che può essere presa in considerazione è quella di rivestire internamente le pareti per mezzo di pannelli decorativi; questi non solo sono in grado di proteggere le pareti anche in condizioni altamente ostili, come, appunto, in presenza di muffe, ma sono un ottimo modo per dare un tocco di design piacevole alla vista. Interessanti a tal proposito i rivestimenti in pvc per interni su Sendero Deals, selezionati tra marchi di produzione italiana, come Forte®.

La particolarità di questi rivestimenti per interni è che resistono benissimo in ambienti estremamente umidi, grazie al sistema AIRPro con il quale sono stati realizzati. Esso permette una buona ventilazione del muro, anche quando il pannello viene posizionato in perfetta aderenza con la parete, consentendole di respirare e non lasciando spazio alle muffe. Inoltre, presentano due vantaggi in più, oltre a quello della perfetta funzionalità presentano una elevata qualità estetica e dei prezzi vantaggiosi. Con l’ausilio di questi pannelli tenere a bada la muffa dalle pareti risulterà semplice ed efficace, e, cosa non meno importante, non troppo dispendioso.