Colpisce la moglie con una sedia: arrestato

Aveva picchiato la moglie, colpendola alla testa con una sedia, e per questo i Carabinieri della stazione di Bazzano, in provincia di Bologna, lo hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. A finire in manette, lunedì pomeriggio, è stato un 51enne marocchino.

L’intervento, fanno sapere i militari, è scattato alle 16.55, quando la figlia della coppia ha chiamato la Centrale operativa di Bologna chiedendo aiuto perché il padre stava picchiando la madre. Quando sono arrivati nell’appartamento, i Carabinieri hanno subito “rilevato dei segni riconducibili a una violenta discussione accaduta da poco: cocci di piatti sparsi per terra e una sedia di legno rovesciata”.

La donna, invece, “lamentava una ferita alla testa che il marito le aveva procurato colpendola con la sedia”. Trasportata al Pronto soccorso, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di sei giorni per un “trauma policontusivo da percosse”, mentre il marito è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. Dai successivi accertamenti, spiegano i militari, è emerso che questa aggressione “non è stata un caso isolato, ma farebbe parte di una serie di episodi mai denunciati e caratterizzati da prepotenze, umiliazioni, minacce di morte e aggressioni fisiche, che andavano avanti da molti anni” e che erano aumentati “da quando l’uomo aveva perso il lavoro e non riusciva più a sostenere la famiglia”.

In particolare, ai Carabinieri “è stato riferito di un episodio del 21 giugno 2021, quando la donna fu costretta a recarsi al Pronto soccorso per farsi visitare e medicare delle ferite che il marito le aveva procurato, prendendola a pugni, mentre stava guidando un furgone”. Nella circostanza, essendosi accorto che la moglie “voleva scendere dal veicolo in marcia, il 51enne, invece di rallentare, accelerò, trascinandola per alcuni metri sull’asfalto”.

(Ama/ Dire)