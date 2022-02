BCC Terra di Lavoro e giovani: anche quest’anno il presidente Ricciardi consegnerà 11 borse di studio

Ad essere premiati, i giovani soci o figli di soci che si sono distinti nello studio e hanno completato il ciclo nel corso del 2021. La BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli è sempre vicina ai giovani.

Il prossimo venerdì 4 marzo preso la sede sociale della banca, saranno premiati i nostri giovani che si sono distinti nello studio e hanno conseguito con il massimo risultato il diploma di scuola superiore, la laurea triennale o magistrale nell’anno 2021.

Ecco i vincitori delle Borse di Studio anno 2021 che saranno premiati il prossimo:

Luigi D’Amico – Giulia Ferrante – Flavio Pariselli – Maria Porcelluzzi – Marika De Ciccio – Maria Gaia Palmiero – Roberto Zullo – Noemi Francese – Maria Cocchinone – Nicolò Borrozzino – Maria Clotilde De Ciccio.

La seconda edizione, conferisce 11 borse di studio per un valore complessivo di circa 9mila euro. Anche se ancora in piena pandemia, la BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli non ha voluto mancare questo importante appuntamento. Il Presidente Roberto Ricciardi e l’intero CdA della banca con questa iniziativa, intendono premiare il merito, l’impegno, il sacrificio dei giovani che con determinazione affrontano il loro percorso di studi per un futuro prospero e di successo nel mondo del lavoro.

“Con 100 anni di vita alle spalle, – afferma Roberto Ricciardi – la nostra storia dimostra che guardare avanti, alle nuove generazioni è la strada giusta da seguire. Proprio il 2021 – continua il Presidente Ricciardi – ha visto l’Istituto BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli, festeggiare un traguardo importante, 100 anni di vita, di storia, di donne e uomini che si sono succeduti e impegnati per consegnare ai nostri giovani la banca che oggi ho l’onore di presiedere. Ma come più volte affermato, è lo spirito mutualistico e cooperativistico che conferisce successo al nostro Istituto rinunciando a protagonismi e personalismi che non si addicono ad un sodalizio che si propone di promuovere il bene comune. Il Direttore Francese, dal grande carisma e professionalità riesce a trasferire nell’intera struttura questi valori che rispecchiano la vera identità della cooperazione di credito.

La mia Banca è Differente, recitava uno spot di qualche anno fa, differente negli uomini e nel modo di fare credito. I soci e clienti dell’istituto BCC, sono persone con una loro storia e vicissitudini e, vengono chiamati per nome. All’interno del grande salone della banca si respira un clima di accoglienza, sensibilità e disponibilità all’ascolto. La cordialità di tutti i dipendenti fa cadere ogni barriera nella relazione tra cliente e banca.

Si attende il nuovo bando per le borse di studio 2022, ovvero per gli studenti che completeranno il ciclo di studi nell’anno in corso e che sicuramente a breve uscirà, ma saranno conferite il prossimo anno. Tutte le informazioni ed il regolamento del bando saranno pubblicate sul sito della banca, all’indirizzo www.bccterradilavoro.it.