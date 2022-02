Basket. Seconda sconfitta consecutiva per la Juvecaserta

La Ble Juvecaserta Academy accusa la seconda sconfitta consecutiva contro una Pallacanestro Angri, che allunga ad otto la sua striscia vincente. I bianconeri di coach D’Addio hanno pagato la precaria condizione fisica di più di un atleta oltre ad un roster diventato corto per la serie di infortuni che ha colpito la squadra nel periodo della lunga sosta. I salernitani, dal canto loro, hanno sfruttato gli innesti operati in questa seconda fase della stagione ed hanno saputo capitalizzare il predominio fisico di Markovic e l’agilità di Daunys, che hanno realizzato esattamente la metà dei punti della loro squadra.

L’avvio degli ospiti è stato un 4-0 messo a segno da Markovic, ma i padroni di casa hanno risposto bene impattando con Bagdonavicius e Kuvekalovic. Dopo il 6-8 frutto di due canestri di Izzo e del solito Markovic, i bianconeri locali hanno prodotto un 9-0 che ha indirizzato il quarto verso i propri colori grazie alle triple di Mastroianni, Markus ed al libero supplementare dopo canestro di Bagdonavicius. La reazione degli ospiti non è stata particolarmente efficace e la Ble ha raggiunto il suo massimo vantaggio sul 19-10. Un tiro dalla distanza di Iannicelli e la “preghiera” di fine quarto di De Martino hanno consentito agli ospiti di chiudere la prima frazione con soli 3 punti da recuperare. L’avvio del secondo quarto è stato particolarmente negativo per i padroni di casa che hanno esaurito il bonus dei falli in poco più di un giro di lancette, ed hanno subito il ritorno degli ospiti che sono tornati in vantaggio sul 22-23 profittando dei tanti viaggi in lunetta (11 nel solo secondo quarto) e dell’assenza sul parquet di Markus, costretto in panchina insieme a Kuvekalovic per problemi di falli. Tanto ha consentito ai salernitani di andare all’intervallo lungo in vantaggio di 6 punti (27-33).

Il break decisivo è avvenuto, però ad inizio terzo quarto quando gli ospiti hanno trovato grande continuità in attacco mettendo a segno un parziale di 21-10 che ha consentito di raggiungere il massimo vantaggio sul +17 (37-54). Bagdonavicius e Cioppa hanno provato a ricucire lo strappo (43-54), ma la coppia Daunys-Markovic si è preso tutto il peso offensivo per mantenere il divario che al 30’ è stato di 14 punti (45-59). In avvio di ultimo periodo Iannicelli ha riportato la sua squadra al massimo vantaggio (45-62), ma la Ble ha messo in campo tutta un’altra aggressività. Bagdonavicius e Kuvekalovic hanno siglato un parziale di 7-0, cui ha fatto seguito, dopo una tripla di Chirico, un altro break casertano che ha consentito ai padroni di casa di riaprire la gara ed arrivare ad un possesso, neppure pieno, di svantaggio (69-71), ma un canestro di Daunys e la successiva tripla di Markovic hanno, poi, indirizzato decisamente la gara verso gli ospiti.

Ble Juvecaserta Academy – Angri Pallacanestro 71 – 76 (19-16, 27-33, 45-59)

Ble: Mastroianni 8, Markus 5, Cioppa 13, Kuvekalovic 16, De Ninno 2, Greco 6, Bagdonavicius 21, Pagano, D’Aiello ne, Miraglia ne, Romanelli ne, Molinario ne. Allenatore: D’addio

Angri: Chirico 13, Izzo 7, Terzi, Iannicelli 6, Markovic 19, Ciriello, Forino, De Martino 6, Di Domenico ne, Cascone ne, Daunys 19, Chiavazzo 6. Allenatore: Costagliola Di Fiore

Arbitri: Carotenuto di Scafati e D’Aiello di Caserta

Caserta: tiri da 217/33 (51%), da 3 9/25 (36%), liberi 10/16 (62%), rimbalzi 33 di cui 6 offensivi, assist 11

Caserta: tiri da 2 19/36 (53%), da 3 8/26 (31%), liberi 14/17 (82%), rimbalzi 39 di cui 9 offensivi, assist 16