Basket. Colpo esterno per Bellizzi: New Agropoli battuto

Secondo successo esterno consecutivo per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi che, nel recupero dell’11° turno di campionato, batte a domicilio il New Basket Agropoli. Al “PalaGreen” finisce 59-74 in favore dei gialloblu, che superano la formazione cilentana grazie ad un terzo quarto straordinario. Prestazione monstre per Kaufmanis, vero e proprio mattatore della serata con 29 punti realizzati.

Il match inizia all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre pronte a rispondere colpo su colpo. Nonostante l’indisponibilità di capitan Di Mauro, Bellizzi mostra sin dalle prime battute di avere il piglio giusto per affrontare un avversario di spessore. Kaufmanis fa capire subito che non sarà una serata facile per la difesa cilentana, che soffrirà come una spina nel fianco le giocate della guardia lettone. L’equilibrio regna sovrano per tutta la prima metà di gara, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo divise da un solo possesso (33-35).

È il terzo quarto a decidere la partita. Grazie anche all’apporto che arriva dalla panchina, Bellizzi imprime ritmi altissimi e coglie di sorpresa la squadra di coach Lepre. I gialloblu trovano grande fluidità in fase offensiva, trovando un break pesantissimo che risulterà determinante sull’esito del match. Il 12-27 fatto segnare da Esposito e compagni, infatti, manda gli ospiti all’ultima interruzione con un rassicurante +17 (45-62). Con grande maturità e determinazione, nell’ultimo periodo la formazione ospite si limita a gestire il vantaggio accumulato. Vani i tentativi di Borrelli e compagni di riaprire una gara dall’esito ormai scritto. La sirena finale decreta il successo per Bellizzi col punteggio di 59-74.

IL TABELLINO

New Basket Agropoli Pekic 3, Borrelli 15, Dell’omo 7, Mavric 8, Lepre 10, Niang 6, Farese 8, D’Urzo 2, Cogliano, Norci Coach: Lepre

Basket Bellizzi Granata 4, Scolpini 6, Bentrad 5, La Rocca, Vitale 6, Lazukic 2, Iacovino, Kaufmanis 29, Truglio 5, Polito, Trapani 10, Esposito 7. Coach: Sanfilippo

Parziali 17-20 (17-20); 16-15 (33-35); 12-27 (45-62); 14-12 (59-74).

Rinviato il match con la Pallacanestro Trinità

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi osserverà ora un turno di riposo forzato, a causa del rinvio del match con la Pallacanestro Trinità. La partita, in programma come da calendario domenica 27 febbraio, sarà recuperata il prossimo 6 aprile.