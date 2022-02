Aversa. Via Frattini, chi paga per l’affitto del ponteggio?

Siamo in via Frattini e non possiamo non notare l’immobile che faceva originariamente parte del Monastero di San Domenico.

Come sappiamo, una parte dell’immobile è stata ceduta al Tribunale e risulta parzialmente restaurata mentre la parte di proprietà del comune di Aversa risulta ancora in totale abbandono.

Il problema è il ponteggio installato, abbandonato da da anni ormai diventato un immondezzaio: molto probabilmente il comune continua a pagare l’affitto con i soldi dei cittadini aversani. Insomma non si prende la strada né di fare i lavori di consolidamento, né di eliminare il ponteggio per aprire al pubblico via Frattini.