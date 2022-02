Aversa. Regolamento inquinamento acustico passa in Commissione Ambiente

La commissione Ambiente ha licenziato il regolamento sull’inquinamento acustico.

“Il mio lavoro e quella della consigliera D’Angelo fa un altro piccolo passettino in avanti. In un qualsiasi altro comune questo sarebbe quasi un atto di routine, ma ad Aversa diventa una notizia perché tale approvazione arriva dopo oltre due anni da quella della commissione Affari generali. Il passaggio successivo è quello del via del Consiglio Comunale – lo dice la consigliera comunale, in quota Italia Viva, Imma Dello Iacono -. Speriamo che il sindaco si renda conto finalmente che la cattiva movida ad Aversa è un’emergenza sociale e adotti misure tese a contenerla come quella del nostro regolamento decidendo di riunire la commissione e di agevolare il successivo passaggio in consiglio comunale. Diversamente, se il ‘ritmo delle sue decisioni’ resta questo, vorrà dire che Aversa dovrà rassegnarsi ad essere ostaggio dei balordi che turbano la quiete dei residenti tutti i fine settimana e non solo”.