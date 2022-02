Aversa. Nuove assunzioni, Oliva: “Golia sbaglia a fare i conti”

“Dopo aver letto il comunicato stampa del Comune, mi sono reso conto che l’attuale amministrazione che governa per caso la città non ha nemmeno la minima cognizione di dove si trovi e perché: il Sindaco dichiara che le due recenti assunzioni, e precisiamo pervenute per il tramite del concorsone regionale, rappresentano per Aversa un momento storico perché sarebbe da più dì 20 anni che non si assumeva: non è vero!”. A dirlo, tramite nota stampa, il consigliere comunale di minoranza Alfonso Oliva

“L’amministrazione Ciaramella, la più lunga della storia della città di Aversa, ha assunto a tempo indeterminato 11 lavoratori socialmente utili, un architetto ed un ingegnere sempre a tempo indeterminato. Una precisazione a tutela della realtà storica”.