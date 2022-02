Aversa. Messa in sicurezza immobili: interrogazione del consigliere Romano 

Nel consiglio comunale dello scorso 9 febbraio, il consigliere comunale del M5S Roberto Romano ha presentato un interrogazione comunale sul tema della sicurezza degli immobili in città.

“Quello che ho presentato sarà la prima di una serie di interrogazioni sul tema, perché in città vi è una vera e propria cecità da parte degli organi preposti sul problema della messa in sicurezza e del pericolo che può generare la totale assenza delle istituzioni – fa sapere il consigliere M5S -. Ho ricevuto ampie rassicurazioni in merito alla disponibilità della proprietà in vico San Paolo (zona Vescovato) a risolvere il problema e già vi sono atti concreti che testimoniano l’inizio di tale attività edilizia, ma continueremo a vigilare affinché non vi saranno interruzioni future e i lavori possano procedere spediti. Dal canto suo il consigliere comunale Francesco Forleo, riferimento in città di tale rione, appoggia l’iniziativa e si dichiara disponibile a supportare il consigliere Romano nelle battaglie politiche di legalità e trasparenza. Fin dal mio insediamento in consiglio comunale, ho pensato e ascoltato i cittadini di questa zona, riproponendomi pure di dire la mia sul tema della movida in Via seggio e sulla sicurezza in generale.Molte zone di questo quartiere hanno bisogno di maggiori attenzioni da parte dell’ufficio tecnico, con interventi sul manto stradale e creando un percorso di pedonalizzazione, ma anche la presenza di più videocamere di sorveglianza per scongiurare furto, rapine e risse. Sono sicuro che unendo le nostre forze possiamo farcela”.