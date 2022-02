Aversa. A ‘Il Ventinove’, fluffy pancake a forma di pene e vagina azzurri per Napoli – Barcellona

Un modo decisamente originale per tifare Napoli. Da stasera a ‘Il ventinove’ sarà possibile degustare pancake a forma di pene e di vagina colorati di azzurro. ‘Il ventinove’, sito ad Aversa (Ce) in via Seggio 52, non è un locale come gli altri.

Non solo si possono gustare dei fluffy pancake, ma è il luogo dove viene trasformato il sesso in cibo, con dolci a forma di vagina e di pene. La cialda viene cotta in stampi dalla forma decisamente inequivocabile e guarnita con diverse salse a base di cioccolato e frutta in modo che, con la finitura bicolor, la rappresentazione dell’organo maschile, ed anche quello femminile, sia decisamente suggestiva. Ed in occasione della partita Napoli – Bacellona sarà possibile gustare anche il ventinove e la ciucina in versione azzurra.

“Il Ventinove – ci racconta Ida Iorio, Ceo dell’azienda – nella smorfia napoletana indica Il padre di bimbi, ovvero l’organo genitale maschile che consente quindi di mettere al mondo i figli. Da qui il nome del locale. Nel logo c’è un pene alato, simbolo già utilizzato nell’antica Roma. Da stasera nel nostro locale ci sarà la speciale versione ‘Napoli’ per tutti i tifosi e per le tifose azzurri”.