Aversa. Arte, danza, musica, comicità al Teatro Cimarosa

Al Teatro Cimarosa di Aversa, lunedì 7 Marzo, alle ore 18.30, si terrà l’evento, “Aspettando la festa della donna….Donna Creatività” uno spettacolo, tra arte, danza, musica, comicità e riflessioni, condotto da Adele Pagano e Giuseppe Lettieri.

Una iniziativa, che non solo vuole tenere sempre alto il livello di sensibilizzazione sulla donna, sulle pari opportunità, ma che ha anche lo scopo di mettere al centro la storica sala teatrale, l’ultima rimasta ad Aversa, affinché, visto anche gli ultimi tempi dettati da questa maledetta pandemia, gli aversani si “riapproprino” del loro teatro, luogo di incontro, di divertimento e soprattutto di arte e cultura. Il sipario si aprirà proprio raccontando la storia del teatro, con un breve ma esaustivo intervento della professoressa Anna Grimaldi, storica dell’arte. Sulle tavole del Cimarosa si alterneranno tante energie positive del territorio. Dalla cantante Cristina Galiero, reduce dal successo del suo primo Lp, con la sua scuola di canto e musica Unisound, accompagnata dai giovani cantanti Mariapia Nunneri e Giuseppe Lanzone, al Centro Danza Diana, da anni punto di riferimento per tutti i giovani del territorio che amano quest’arte, scuola che ha proiettato anche alcuni suo allievi a livello internazionale. Oltre ai balletti sarà anche l’occasione per presentare il Premio Nazionale di danza che prossimamente si terrà nella città di Aversa, “Virginia Vita”. Ed ancora Don Francesco Cuciniello, stimato e conosciuto sacerdote aversano, che eseguirà una performance, accompagnata con il violino da Titti Cellulare. Momenti di riflessione con Titti Spanò e Monica Acquino e poi spazio alla moda, con una sfilata di abiti promossa dall’Atelier “Le spose di Licia”.

Infine, grande spettacolo con Pino Guerrera, the one man show, imitatore e conduttore, che nel suo curriculum vanta diverse trasmissioni televisive, sia Rai che Mediaset, e vincitore del premio nazionale Alighiero Noschese. Tante sorprese, anche nel foyer del Teatro Cimarosa, con la presenza del Liceo Artistico Leonardo da Vinci, mentre l’accoglienza sarà curata dall’Issis Mattei di Aversa, e la fotografia curata da Giovanni D’Angelo. Alla fine dello spettacolo per qualcuno tra i più fortunati in sala, anche estrazione con simpatica sorpresa. Nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia, si entra con mascherina obbligatoria e green pass. Per informazioni contattare i numeri 3385046486 / 3473741541. Tutti uniti per preservare il teatro Cimarosa allora, presidio di cultura, di creativita’, di bellezza. #andiamoateatro. Assolutamente da non perdere!