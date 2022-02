Astuccio di scuola: che cosa mettere e come prepararlo

Spesso e volentieri capita che i bambini a scuola non abbiano tutto il necessario: “MI presti la colla?”, “Maestra non ho le forbici!”, “Ho perso la gomma”… sono tutte frasi pressoché quotidiane in un’aula di scuola. L’astuccio è indispensabile all’interno dello zainetto per la scuola ma spesso accade che non ci sia tutto quello che serve per svolgere gli esercizi e i compiti. Per assicurarti che tuo figlio abbia tutto il necessario, vediamo come preparare l’astuccio e che cosa metterci dentro.

La preparazione dell’astuccio di un bambino che va alla scuola elementare richiede sicuramente un maggiore intervento da parte dei genitori. Non è pensabile che un bambino così piccolo si ricordi di prendere tutto il necessario: deve affiancarlo il genitore. Le classiche etichette adesive non possono mai mancare; usale per contrassegnare matite e il resto del materiale affinché non vada tutto perso. Spesso e volentieri i bambini si prestano il materiale durante la lezione e per ritrovare tutte le proprie cose basta mettere una piccola etichetta con il nome. È una soluzione semplice ma efficacie, tanto che si usa da sempre!

Tornando ai materiali veri e propri, l’astuccio delle elementari è il più completo rispetto invece a quello per le medie, ad esempio. Di solito, nei primi giorni di scuola le insegnanti consegnano un elenco per accertarsi che tutti gli alunni partano con il piede giusto. Tuttavia, è possibile preparare l’astuccio in anticipo senza dover correre in cartoleria all’ultimo minuto. Più o meno, si possono prevedere le richieste generali per preparare l’astuccio per le elementari.

Materiale per scrivere

L’astuccio deve contenere per forza il necessario per scrivere. Per iniziare, ci vuole una matita, o meglio due, HB classiche. Il temperamatite è un altro strumento che serve a ogni bambino. La gomma da cancellare ha sempre un posto preciso all’interno dell’astuccio.

Le penne blu e rosse non devono mai mancare. Di solito, gli insegnanti prediligono penne cancellabili; spesso hanno una piccola gommina sul tappo per cancellare ogni errore che, ovviamente, nei primi anni di scolarizzazione possono capitare.

Quello che serve per colorare

Colorare è un’attività che si porta avanti nel ciclo di prima scolarizzazione. Matite colorate e pennarelli devono essere inseriti entrambi. Rispetto ai pennarelli che si usavano alla scuola materna, i pennarelli che si usano alle elementari hanno una punta più sottile. Il bambino dovrebbe imparare a tracciare un tratto più preciso, non uscire dalle righe perciò la punta sottile è preferibile.

Le matite colorate sono molto utilizzate alle scuole elementari. Di solito, un set completo comprende 12 matite colorate: sono più che sufficienti per un bambino.

Altri materiali per organizzare l’astuccio

Non è finita qui perché nell’astuccio ci vogliono altri materiali per svolgere tutti i compiti assegnati. Per esempio, ci vogliono le forbici; ai bambini dai solo forbici specifiche per la carta. Sono poco taglienti perciò più sicure. La sicurezza è garantita anche dalla punta arrotondata delle lame. La colla in stick è un altro materiale che deve per forza esserci un astuccio per la scuola.