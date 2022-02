Arredare un terrazzo a Roma: consigli e suggerimenti

Chi ha la fortuna di avere un terrazzo affacciato sul meraviglioso paesaggio offerto dalla città di Roma non può fare a meno di valorizzare questo spazio outdoor con un arredamento curato nei minimi dettagli. Il sito di Milani Home permette di scegliere una grande varietà di soluzioni ideali per questo scopo, con proposte per tutti i gusti e per tutte le tasche. In questo e-commerce si possono trovare arredi per la casa e per il giardino (ma anche attrezzi per il campeggio e proposte per la spiaggia), con una vasta gamma di prodotti Made in Italy e non solo.

Come valorizzare un terrazzo

Quali sono, dunque, i migliori accorgimenti che vale la pena di mettere in pratica per arredare il terrazzo in maniera efficace? Il primo consiglio è quello di utilizzare tinte neutre, a cominciare dal bianco, privilegiando tessuti e materiali naturali: il cotone e il lino sono sempre degli alleati perfetti da questo punto di vista, anche perché richiamano atmosfere esotiche e luoghi in cui la parola d’ordine è relax. In ogni caso, è molto importante studiare tutte le decorazioni del terrazzo in modo che si integrino il più possibile con le caratteristiche e il design degli interni, ma senza rinunciare a comfort e praticità.

Che cosa serve

Il look di un balcone può essere reso più intrigante con pochi elementi: per esempio un tappeto a motivi geometrici. L’importante è che sia in grado di resistere ai fenomeni atmosferici e, in particolare, alla pioggia. Anche le lampade e le fioriere devono essere realizzate con materiali adatti all’esposizione all’aria aperta: ogni dettaglio deve essere studiato per fare sì che il balcone o il terrazzo rappresentino una naturale estensione della casa. Da non sottovalutare, poi, è l’importanza dell’illuminazione, sia per una questione di sicurezza che per una fruibilità ottimale degli spazi outdoor anche con il buio. Non serve spendere tanto per installare delle applique da esterno o una lampada a sospensione.

La zona relax

Per quel che riguarda la zona relax, si può ricorrere a un lettino da esterno, ovviamente da integrare con uno o più cuscini per aumentare il comfort. Qualora il balcone sia molto esposto a sguardi indiscreti, per esempio perché si trova davanti a un altro palazzo (a Roma non è una situazione così rara), il ricorso al bambù o ad altre piante alte è una soluzione da non escludere. Così, si dà vita a una sorta di barriera naturale, che garantisce la massima riservatezza ma al tempo stesso assicura un impatto estetico piacevole. Utili sono anche le tende da sole retrattili, che proteggono dalla pioggia e dal sole.

Fiori e piante

Il balcone merita di essere abbellito con fiori e piante, in modo da diventare un piccolo ed elegante giardino. Dopodiché, per il resto degli arredi ci si può sbizzarrire con il classico tavolino abbinato alle sedie, ricordando che i mobili da esterno vanno bene solo se sono veramente utili e non ingombrano in maniera superflua. Piuttosto, vale la pena di investire sui cuscini, che possono essere rimossi e spostati come e quando si vuole.

I pallet

I pallet sono dei validi alleati per un terrazzo green: possono essere utilizzati, per esempio, per realizzare dei mobili a impatto zero. Impilando i pallet si può ottenere un tavolo, mentre se si desidera uno spazio esterno con effetto rustico le assi dei pallet possono essere sfruttate per rivestire le pareti. Altre idee random? Un’altalena sospesa, un piccolo barbecue, la creazione di una zona dedicata al fitness e l’alternanza tra una parete in rilievo e una liscia, per vivacizzare l’ambiente anche a livello estetico.