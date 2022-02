Approvata norma ‘salva-CTP’

La Commissione Regionale Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, ha approvato a maggioranza, con l’astensione del M5S, la proposta di legge del Presidente Luca Cascone (De Luca Presidente) “Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania, che introduce l’art. 36 bis in materia di “Crisi aziendali”.

La norma prevede che, in caso di gravi crisi aziendali che abbiano determinato interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare il predetto servizio in via emergenziale alle società regionali di trasporto interamente partecipate, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nei limiti della durata ivi stabilita.

“Con questa proposta di legge si è ampliata l’originaria previsione normativa, relativa all’Eavbus, a norma di carattere generale, tenuto conto che, in questo settore, si sono verificati diversi casi di crisi aziendali e creando, così, il presupposto giuridico per il salvataggio della Compagnia Trasporti Pubblici Napoli, per la quale le forze sociali chiedono un intervento risolutivo della Regione a salvaguardia dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico su gomma nell’area metropolitana di Napoli” – ha spiegato Cascone.

La proposta di legge, che sarà esaminata nella prossima seduta del Consiglio regionale, prevede, tra l’altro, che “al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico affidati in via emergenziale la Giunta regionale può finanziare, con risorse nazionali e/o comunitarie, procedure di esodo incentivato, oltre che l’acquisto in proprietà regionale di autobus anche immediatamente disponibili per la messa in esercizio, con vincolo di destinazione esclusiva ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale”.

Hanno partecipato ai lavori, il capogruppo di “De Luca Presidente”, Carmine Mocerino, i consiglieri regionali del M5S, Vincenzo Ciampi, del Pd, Massimiliano Manfredi, di IV, Vincenzo Santangelo, de “I Moderati”, Pasquale Di Fenza, del Gruppo misto, Felice Di Maiolo.