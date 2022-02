Acquisizione ramo manutenzione Alitalia, siglata intesa tra Atitech di Gianni Lettieri e i sindacati

È stato firmato oggi un verbale di pre-accordo tra Atitech di Gianni Lettieri e le organizzazioni sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo in merito al processo di acquisizione del ramo “maintenance” di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Le parti concordano di effettuare ogni sforzo, in tutte le sedi istituzionali, per assicurare ad Atitech un contratto pluriennale in esclusiva con la società Ita Airways su tutta la manutenzione degli aeromobili, compresi motori e componenti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L’intesa prevede anche l’attuazione di progetti di investimento futuri e di crescita con un ulteriore ampliamento dei servizi.

“Oggi è una giornata importante – ha dichiarato Gianni Lettieri – è stato fatto un passo in avanti per ricreare in Italia, insieme all’organizzazione sindacale e ad Ita Airways un’infrastruttura fondamentale per il nostro Paese, completando quello che già si sta facendo in Atitech, diventata in pochi anni una delle più grandi e affidabili società di manutenzione indipendente del mercato Emea. In Alitalia ci sono tanti dipendenti con altissima professionalità che rappresentano una ricchezza non solo per l’azienda ma per il Paese, bisogna solo metterli in condizioni di lavorare bene e con tranquillità come fatto in Atitech in questi anni”.