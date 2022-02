56enne sequestrato e picchiato per denaro

Avrebbero sequestrato un uomo picchiandolo violentemente fino a ridurlo in fin di vita per costringerlo a consegnare loro del denaro. Un 39enne, un 30enne e una 38enne di Augusta, in provincia di Siracusa, sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato omicidio. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica ma è stato reso noto soltanto oggi dall’Arma. I tre da tempo vessavano la vittima, un 56enne, con continue richieste di denaro che l’uomo non poteva più soddisfare.

Davanti all’ennesima richiesta e al rifiuto di quest’ultimo, i tre sabato sera si sono recati nella sua abitazione danneggiandola e picchiandolo con un ombrello e delle sedie. A quel punto la vittima è stata caricata in auto e portata a casa della ex moglie, che a sua volta si era rifiutata di consegnare il denaro: anche in questo caso i tre hanno distrutto l’abitazione. L’aggressione è proseguita per strada ed è stata notata da alcuni clienti di un bar che hanno chiamato i carabinieri.

L’uomo è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e ora è in prognosi riservata e in pericolo di vita per le lesioni interne e una emorragia celebrale subita. I tre sono stati rinchiusi nelle carceri di Messina e Siracusa.

(Sac/Dire)