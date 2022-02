Il corpo senza vita di una ragazza di 23 anni è stato trovato dai carabinieri in un’abitazione di via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Rosa Alfieri.

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti sul posto circa un’ora fa. I militari stanno accertando le cause della morte e per il momento non escludono nessuna pista. Indagini in corso.

(Nac/Dire)