Lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sposta sui social a colpi di tweet. Nelle ultime ore è entrato nelle tendenze di Twitter l’hashtag #DiMaioOut, con cui molti utenti stanno chiedendo la ‘cacciata’ del ministro degli Esteri dal Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver ‘tramato’ contro il leader Conte nella partita per il Quirinale. Si tratta di una sommossa ‘spontanea’ o di un’operazione studiata a tavolino?

Per Pietro Raffa, esperto di comunicazione social e amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, la risposta è semplice: “E’ un tweet-bombing contro Di Maio. Ho effettuato un’analisi quantitativa e qualitativa dei tweet #DiMaioOut: sono andato a vedere quante persone avevano utilizzato l’hashtag, si tratta di 289 account. E’ chiaramente un’operazione studiata. Il tweet-bombing funziona così: ci sono profili ‘bot’, falsi, coordinati da una persona: un argomento utilizzato da pochi soggetti finisce così nelle tendenze nazionali di Twitter. Ho visto che circa la metà di questi profili twittava contro Di Maio dall’America, un po’ dall’America del Nord e un po’ da quella del Sud”.

“Sì, ci risiamo. Ciclicamente arrivano notizie fuorvianti che mirano a infangare membri del M5S. Ora è la volta del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, purtroppo bersaglio frequente. A poche ore dall’elezione del Presidente Mattarella, fortemente appoggiato da noi per garantire la stabilità necessaria al Paese, i social, la rete, probabilmente annoiati dal silenzio improvviso, scovano dal cilindro, come abili illusionisti, la fake del momento: #DiMaioOut. Luigi è anzitutto un amico, un perno importante del nostro Movimento, e continua ad avere tutta la nostra stima, tutta la nostra gratitudine per l’ottimo lavoro che sta svolgendo da Ministro degli Esteri, ormai da tempo, soprattutto alla luce della complessità del periodo storico che viviamo tutt’ora”. Così in una nota l’on. Antonio Del Monaco e l’on. Nicola Grimaldi.

“Basta chiacchiere! Basta falsità! Basta fango! A chi giova? Certo non agli italiani, stanchi dei giochini di potere e dell’ipocrisia, della falsità e della cattiveria che dilaga nel web. A questo Paese manca un po’ di quella serietà e trasparenza necessaria per non fare brutte cadute… soprattutto di stile. Noi del Movimento stiamo cercando di ridare decoro e dignità, laddove alcuni persistono nel perdere vergognosamente tempo”.