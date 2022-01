Violano l’isolamento domiciliare: denunciati

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno controllato in via Coppi una persona a bordo di un’auto che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positiva al Covid-19 dal 24 gennaio 2022.

Per tale motivo l’uomo, un 26enne napoletano, è stato denunciato per violazione dell’isolamento obbligatorio per positività al Covid-19.

Inoltre, nella stessa serata i poliziotti hanno controllato in via Maria Jose Escrivá un uomo a bordo di un’auto, identificato per un 61enne napoletano, accertando che lo stesso doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 dal 19 gennaio scorso e lo hanno denunciato per violazione dell’isolamento obbligatorio per positività al Covid-19.

Infine, gli operatori hanno invitato entrambi a raggiungere quanto prima la loro abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.