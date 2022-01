(VIDEO) Quirinale, Draghi Presidente della Repubblica: gli scenari a Palazzo Chigi

Con l’inizio delle votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica, nelle ultime ore prende ipotesi l’idea di Mario Draghi a Quirinale. Cosa succede se Mario Draghi diventa Presidente della Repubblica? Chi guiderà il Governo che rimane in carica per l’ordinaria amministrazione finché non si sceglie un altro Presidente del Consiglio? Si sente dire il ministro anziano Brunetta. La Costituzione cosa dice a riguardo?



Ci sono leggi per orientarsi? Sì c’è la legge n. 400 del 23 agosto 1988 che dice che ‘in caso di assenza o impedimento temporaneo‘ il presidente del Consiglio può essere sostituito dal vicepresidente del Consiglio (o dal vicepresidente più anziano, nel caso ci siano più vicepresidenti) oppure dal ministro più anziano del governo.

A sbrogliare la matassa ci ha pensato Francesco Clementi, costituzionalista e professore dell’Università di Perugia intervenuto nello speciale del Tg1 condotto da Monica Maggioni: “Due sono i commi della legge 400/1988: il comma 1 ci dice che se non vi è un vicepresidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può sempre nominarlo; al comma 2 ci dice che laddove non c’è un vicepresidente del Consiglio dei Ministri e non si ritiene di nominare la figura di questo tipo, il ministro più anzian, può fare le funzioni di Presidente del Consiglio se il Presidente del Consiglio è impedito. Quindi per andare sul concreto: se il presidente Draghi sarà eletto Presidente della Repubblica e non è stato nominato – anche ora si può nominare – un vicepremier, è chiaro che il ministro decano, il ministro Brunetta, diventerà ai sensi del comma 2 il Presidente del Consiglio facente funzioni; se invece nel frattempo qualcosa sarà avvenuto, ecco che non sarà il ministro Brunetta ma qualcun altro“.