14 ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Così autisti, sanitari ed operatori del 118 hanno inscenato una protesta, attivando le sirene delle ambulanze.

Attualmente non vi sono posti letto per ricoverare i pazienti. L’azienda sta cercando di convertire alcuni reparti per sopperire alla richiesta.