(VIDEO) Orta di Atella. Fiamme deposito ex Eldo, spento incendio: Arpac avvia indagini

Si sono appena concluse le operazioni di spegnimento del grosso incendio sviluppatosi ieri sera verso le ore 19:00 nel deposito della società in liquidazione Eldo Italia sita in Orta di Atella in via R. Murolo.

Per domare le fiamme che si erano sviluppate all’interno del capannone di circa 2000 mq e che hanno interessato materiale di scarto tra cui plastica, pneumatici e complementi di arredo sono stati impiegati 26 Vigili del Fuoco, 3 autobotti, di cui una proveniente dal Comando di Napoli, un’autoscala, un carro autoprotettori, un carro schiuma e una colonna fari.





Particolarmente utile è stato l’utilizzo di un robot cingolato a comando remoto nelle operazioni di spegnimento, a causa della scarsa visibilità unitamente all’incertezza sulle condizioni di stabilità della copertura. Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo.

“In merito all’incendio divampato negli immobili ex proprietà Eldo, non essendo ancora accertata la natura dei materiali depositati, si invitano i cittadini abitanti nei quartieri in prossimità della zona interessata a tenere chiuse porte e finestre, a non recarsi nelle sue adiacenze e ad adottare ogni cautela opportuna, in attesa delle rilevazioni dell’Arpac – dice il sindaco Gaudino -. Per lo stesso motivo, sono da ritenersi, allo stato, controindicati la raccolta e il consumo di frutta e verdura coltivate nei fondi circostanti.”