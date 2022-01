“È contro i valori europei”. Queste sono fra le parole usate da alcuni deputati per descrivere la nuova legge sull’immigrazione del governo socialdemocratico danese. La legge prevede di inviare richiedenti asilo in paesi partner al di fuori dell’UE mentre il loro caso viene esaminato. Il regolamento non è ancora in vigore poiché la Danimarca non si è assicurata un partner.