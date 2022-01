(VIDEO) Covid, Zaia: “In terapia intensiva quasi solo non vaccinati. Medici non ce la fanno più”

“I medici non ce la fanno più. Mi dicono che stanno ricoverando solo non vaccinati. Questi sono i dati. L’80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati” così il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa.

“Siamo a un’incidenza di 820 contagi su 100mila abitanti. Rt è 1,19. Ci stiamo avvicinando alla fascia arancione ma per ora possiamo dire ragionevolmente che per ancora due settimane saremo in zona gialla”.