Vaccino, Google sbaglia numero hub: in tilt linee del Comune

Linee telefoniche intasate in questi giorni in municipio a Fiorano Modenese, da parte di persone che hanno sbagliato numero. Si tratta di cittadini che vorrebbero invece contattare il locale hub vaccinale di via Madonna del Sagrato. A svelare il mistero è la stessa amministrazione comunale spiegando che il disguido è causato da Google.

Cercando sul motore di ricerca parole come “Centro vaccini Fiorano numero telefonico” o simili, appare infatti come numero telefonico del centro, quello quello che in realtà è del centralino del municipio. “A nulla sono valse, al momento, le segnalazioni fatte a Google affinchè il numero venga cancellato o sostituito con un uno dei numeri indicati dall’Ausl di Modena per le informazioni sulle vaccinazioni”, spiega l’ente.

“In pochi giorni decine di persone, a volte in grande difficoltà vista l’attuale situazione dei contagi, hanno chiamato il numero del Comune per avere informazioni relative a vaccinazioni, prenotazioni, spostamento di appuntamenti, tamponi e ritardi nei tamponi di fine quarantena”.

Il servizio ufficio relazioni col pubblico, sul quale sono dirottate le chiamate, “ha fatto fronte alla situazione, invitando a contattare i propri medici di famiglia, ad utilizzare il fascicolo sanitario elettronico o a telefonare ai numeri utili indicati sul sito della Ausl di Modena”, comunicano dal Comune. Che invita pertanto i cittadini interessati a contattare l’hub vaccinale, a non utilizzare il numero riportato dal motore di ricerca Google “perché non corretto e non in grado di fornire le informazioni sanitarie richieste”.

(Cai/ Dire)