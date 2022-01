Tv VdA, nuove LCN per canali francofoni: servizio affidato a EiTowers

Si sta concludendo in queste ore la riorganizzazione delle frequenze televisive sul digitale terrestre in Valle d’Aosta, seguendo il calendario fissato dal ministero dello Sviluppo economico. I tre canali francofoni, ritrasmessi in Valle d’Aosta, possono essere ricevuti dopo la risintonizzazione dei televisori o dei decoder sui canali 75 (Tv5 Monde Europe), 76 (France 2) e 77 (Rts 1 – Radio Télévision Suisse Romande).

Sono trasmessi dalla Ei Towers spa, che si è aggiudicata il bando per il servizio. In precedenza le tre reti erano sui canali 101 (France 2), 102 (Rts 1) e 103 (Tv5 Monde), ritrasmessi da Rai Com spa.

“All’interno della riorganizzazione delle frequenze, la Regione” Valle d’Aosta “ha garantito la continuità del servizio di ritrasmissione di canali francofoni in Valle, attraverso un accordo con l’attuale titolare delle frequenze”, l’Ei Towers spa “aggiudicate dal ministero per le diverse aree del territorio nazionale”. Lo spiegano il presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l’assessore all’Innovazione, Carlo Marzi.

“Abbiamo lavorato con un doppio obiettivo- continuano i due amministratori- da una parte garantire la continuità di un servizio apprezzato dai valdostani, dall’altra avviare un cammino di ristrutturazione della rete di trasmissione dei nuovi segnali sul territorio regionale”. Per questo, “la Regione predisporrà nei prossimi mesi una proposta di ampliamento della copertura territoriale di ritrasmissione dei canali esteri di interesse regionale, con l’integrazione delle postazioni presenti sul territorio regionale attualmente in disponibilità dell’attuale titolare delle frequenze. La Regione spiega che “la riorganizzazione delle frequenze, attraverso una nuova rete di distribuzione, porta a una diversa copertura del territorio regionale rispetto a quella precedentemente raggiunta dal segnale”. Il servizio della Ei Towers non copre parte delle vallate laterali, tra le quali la Valgrisenche, la val di Rhêmes, l’alta Valpelline, la valle del Gran San Bernardo. Per maggiori informazioni sulle nuove frequenze è possibile consultare il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it e la pagina dedicata all’argomento in evidenza sull’homepage del sito regionale www.regione.vda.it.

