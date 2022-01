Tv. Giunta VdA approva accordo con EiTowers per canali francofoni

La riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre in Valle d’Aosta è iniziata lunedì 3 gennaio; a una settimana di distanza, la giunta regionale ha approvato di affidare alla società Ei Towers spa, aggiudicataria nel mese di luglio 2021 dei diritti d’uso delle frequenze per la trasmissione del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, il servizio di gestione della rete di trasporto del segnale digitale e la ritrasmissione di canali televisivi esteri.

Nei giorni scorsi, i tre canali francofoni France 2, Rts 1 e Tv5 Monde erano “spariti” dalla programmazione (leggi qui); sono stati poi “riaccesi”, passando dal servizio offerto dalla Rai Way spa sui canali 101, 102 e 103 del digitale terrestre agli attuali canali 75, 76 e 77 (leggi qui).

L’accordo tra la Regione (la presidenza e il dipartimento Innovazione e Agenda digitale dell’assessorato alle Opere pubbliche) prevede una durata del servizio di sei anni, rinnovabile per due ulteriori periodi di due anni ciascuno, e la diffusione in Valle d’Aosta di almeno tre emittenti in lingua francese.

“La Regione predisporrà una proposta di ampliamento della copertura territoriale di ritrasmissione dei canali esteri di interesse regionale” si legge in una nota. Rispetto ai ripetitori della Rai Way quelli della Ei Towers coprono una porzione ridotta del territorio, escludendo molte delle vallate laterali.

(Mal/ Dire)