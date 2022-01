Teverola. Sindaco positivo al covid

“Cari concittadini, per correttezza comunico – come già fatto in forma privata alle persone con le quali in questi giorni ho avuto contatti – di essere risultato positivo al Covid-19. Sto bene, fortunatamente. Purtroppo saranno gironi difficili perché non avrò la possibilità di seguire direttamente e sul campo le attività amministrative, anche se da remoto cercherò di fare quanto più possibile. Al momento sono in isolamento, del resto come tanti altri concittadini”. A comunicarlo il sindaco Tommaso Barbato

“Non registriamo casi critici, la maggior parte asintomatici questo grazie alle dosi di vaccino già somministrate. Dobbiamo continuare a mantenere un comportamento virtuoso (utilizzo della mascherina, distanza interpersonale) senza creare allarmismi. La popolazione sta continuando a vaccinarsi, anzi nelle ultime ore registriamo tanti concittadini che, anche se con leggero ritardo, si sono sottoposti alla somministrazione della prima dose. Un fatto importante. Auguro buona guarigione a tutti coloro che in queste ore si trovano nella mia stessa situazione”.