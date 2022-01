(VIDEO) Tenta di rubare un’auto di lusso e spara a due poliziotti

Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo a bordo di un’auto che stavano inseguendo.

Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla mano, l’altro è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Magna Grecia, all’altezza di un bar. La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, davanti a numerosi passanti.

Colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell’auto di servizio dei poliziotti rimasti feriti. Entrambi (uno di essi in codice rosso) sono stati trasportati da ambulanze del 118 all’ospedale Santissima Annunziata. La zona in cui è avvenuta la sparatoria è stata transennata e interdetta al traffico. Sull’asfalto sono stati recuperati diversi bossoli. L’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Squadra mobile della Questura.

(ANSA)

«Solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina sono rimasti feriti in una sparatoria. A loro i nostri auguri di pronta guarigione. Ci aspettiamo che il soggetto fermato paghi con la giusta punizione per aver attentato alla vita di due servitori dello Stato e a quella dei cittadini che in quel momento di trovavano in strada». Così Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), sulla sparatoria avvenuta questa mattina in viale Magna Grecia a Taranto.

«A quanto ci risulta, il soggetto fermato stava tentando di rubare una Porsche Cayenne, quando alla vista degli agenti avrebbe aperto il fuoco. Una vera e propria scena da far west – commenta Conestà – che avrebbe potuto avere serie ripercussioni per chi in quel momento si trovava in strada. Fortunatamente i colleghi sono stati colpiti di striscio a mano e costato e non versano in gravi condizioni. La loro professionalità e l’intervento successivo dei Falchi che hanno effettuato l’arresto, hanno evitato il peggio. A loro – conclude – le nostre congratulazioni».

«Professionalità, senso del dovere e coraggio encomiabili. I colleghi della Polizia di Stato di Taranto questa mattina, hanno evitato che un balordo armato di pistola mietesse vittime in pieno centro cittadino. A loro tutta la nostra vicinanza e auguri di pronta guarigione». Lo dichiara Nicola Magno, a nome di tutta la segretaria regionale Puglia del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«Purtroppo – dice Magno – si tratta dell’ennesimo episodio a dimostrazione di come la sicurezza degli operatori e di conseguenza quella dei cittadini, sia messa a dura prova da un organico carente e da un apparato sempre più al collasso. Solo la professionalità dei colleghi ha evitato il peggio, ma non dovremmo scendere in strada affidandoci alla fortuna. L’augurio – conclude Nicola Magno – è che gli operatori in servizio su strada possano essere adeguatamente equipaggiati e tutelati. Ne va della loro sicurezza e di quella dei cittadini».