Tamponi antigenici gratuiti bimbi 3-11: sindaci aversani scrivono a De Luca

A seguito di un’urgente istanza da parte dei dirigenti scolastici della provincia, alcuni Sindaci dell’agro aversano (tranne Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Lusciano, Parete, San Cipriano, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno) hanno sottoscritto un documento indirizzato al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Direttore Generale per la Tutela della Salute Antonio Postiglione e al direttore dell’Asl di Caserta dott. Ferdinando Russo: la richiesta riguarda l’estensione della gratuità dei tamponi antigenici anche per i bambini dai 3 agli 11 anni.





“È un momento assai critico per il sistema di tracciamento. Stiamo constatando tutti un’impennata esponenziale dei contagi da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, e i notevoli ritardi con cui i tamponi vengono effettuati dalle autorità preposte contribuiscono ad acuire un clima di per sé già complicato – fanno sapere i sindaci sottoscrittori -. Ora più che mai bisogna rafforzare l’azione di prevenzione e controllo della pandemia effettuando test antigienci in maniera gratuita anche per gli studenti della fascia infanzia e primaria; venendo specialmente incontro alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica nel nostro territorio e che non possono sostenere determinati costi presso farmacie e/o laboratori privati. La scuola è un diritto e in quanto rappresentanti dei cittadini è nostro dovere fare il possibile per assicurare ai nostri ragazzi il ritorno alla normalità che per troppo tempo è stata loro negata, senza mai dimenticare che non può esserci alcuna ripresa senza tutela della salute”.