Stellantis, gruppo restituisce prestito con garanzia statale

Stellantis ha annunciato di aver restituito il prestito con garanzia Sace (controllata da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal Mef) da parte della sua controllata Fca Italy. Si tratta di 6,3 miliardi di euro erogati da Intesa San Paolo e garantiti da Sace per l’80%, secondo quanto disposto dal Decreto liquidità emanato dall’allora governo Conte II.

La linea di credito, spiega Stellantis, “è stata strutturata per supportare la ripartenza e la trasformazione del settore automobilistico italiano dopo l’epidemia di Covid 19 fornendo liquidità alle attività della Società in Italia e ai suoi fornitori italiani”, ed “è stata determinante per il riavvio della produzione industriale e ha fornito continuità a progetti di investimento chiave per fornire un futuro sostenibile al settore automobilistico in Italia”.

Si trattava di una linea di credito con garanzia statale che vincolava l’azienda all’impegno a “gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Questo vincolo ha fatto emergere, in parte della stampa, la prospettiva che il gruppo Stellantis possa aver rimborsato il prestito per avere libertà di effettuare licenziamenti o ristrutturazioni aziendali sugli stabilimenti italiani. Le prospettive dei lavoratori Stellantis in Italia non sono trattate nel comunicato diffuso oggi dal gruppo italofrancese, ma il gruppo assicura altre ‘mosse’, in quanto “è ora in grado di rimborsare la linea in anticipo rispetto alla data di scadenza originaria di marzo 2023”, e dunque “continuano i suoi progetti di investimento”.

