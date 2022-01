Il Tribunale di S. Maria C.V., in data 26/01/2022, ha assolto per non aver commesso il fatto S.G. di anni 51 di Villa Di Briano.

L’uomo era accusato di aver rubato nel 2018 i tombini in ghisa all’interno di un’area di Servizio di Castel Volturno di proprietà della IP Service S.r.l.

Il Giudice accogliendo in pieno la tesi difensiva dell’Avv. Giovanni Andrea Puoti ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.