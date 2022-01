Solidarietà associazioni fujienti aversani: distribuite calze Befane tra Caritas, parrocchie ed ospedali

L’associazione “C.A.F.A.” (Comitato associazioni fujienti Agro Aversano) che già si era distinta la vigilia di Natale per aver donato 100 pasti completi caldi alla Caritas diocesana, si ripete in un vero e proprio gesto di grande solidarietà: per la festa dell’epifania distribuite oltre 300 calze tra Caritas, parrocchie ed ospedali.

Ad annunciarlo sono direttamente i coordinatori Domenico Iavarone e Vincenzo Coscione.

“Come ho ribadito in occasione del progetto dei pasti caldi le associazioni della Madonna dell’Arco non possono solo essere apprezzate per il loro folclore, esse da sempre si prodigano nel sociale, magari prima le iniziative erano singole e forse non godevano di grande visibilità ma con la creazione di questa associazione molte opere di solidarietà e molte iniziative religiose saranno visibile ma soprattutto possibili – sottolinea Iavarone -. Magari un giorno sarà un onore andare con una nostra delegazione dal sindaco Alfonso golia per fargli conoscere ancora di più il culto dei fujienti, magari per avviare anche qualche progetto che potrà dare lustro e soprattutto attirare persone nella millenaria città Normanna”.