L’utilizzo di silos in acciaio per stoccaggio merci è sostenibile e funzionale all’economia circolare

L’acciaio rientra nella categoria dei beni durevoli ed è considerato un materiale permanente, quasi “eterno” perché può essere rigenerato e riutilizzato più e più volte senza perdere mai alcuna delle sue proprietà originarie, resistenza e durevolezza, che permettono di attribuirgli un ciclo di vita molto lungo, ampie occasioni di sinergie industriali, possibilità di essere facilmente separato da altri materiali grazie alle sue caratteristiche magnetiche e di peso specifico.

L’acciaio è il materiale più riciclato al mondo ed è naturalmente predisposto per cogliere a pieno le opportunità dell’economia circolare.

Di conseguenza, l’utilizzo dell’acciaio per la realizzazione di silos per stoccaggio delle merci è funzionale all’economia circolare e alla sostenibilità, valore sempre più radicato in ogni attività del gruppo, a rafforzamento dell’anima “green”, dell’impatto positivo sui dipendenti, sui territori in cui opera, oltreché a tutela del Pianeta e delle sue risorse.

Con 6,2 milioni di tonnellate di acciaio lavorate e 7,5 miliardi di euro fatturati all’anno, Marcegaglia è uno dei principali player del panorama siderurgico mondiale e, grazie alla sua ampia gamma produttiva di acciai al mondo, è in grado di rispondere alle esigenze per la costruzione di silos e accessori di ogni segmento produttivo.

L’offerta Marcegaglia dedicata al segmento dei silos si articola in acciai zincati a caldo per silos in gradi e lavorazioni differenti, prodotti secondo le norme EN 10346 e ASTM A653: acciai per imbutitura o piegamento a freddo, acciai per impieghi strutturali, acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo. Grazie all’innovativa linea produttiva per acciai zincati ad alto spessore, attiva nello stabilimento Ravenna, Marcegaglia è in grado di offrire acciai al carbonio con un rivestimento di zinco fino a Z800/mq.

Sostenibilità di prodotto e di processo, ampissima gamma di acciai, consulenza dedicata, alta qualità garantita delle materie prime e del processo produttivo, qualità costante del prodotto e delle superfici sono solo alcuni dei principali vantaggi nella scelta di utilizzare gli acciai al carbonio Marcegaglia zincati a caldo per la costruzione di silos. Scopri l’offerta completa: https://lnkd.in/em6huvNu

Il processo produttivo ha luogo nel grande stabilimento di Ravenna, che si estende su una superficie di oltre 540mila metri quadrati. I coils in acciaio, che arrivano via mare sulla banchina portuale dello stabilimento, vengono così trasformati in prodotti finiti attraverso le varie fasi di lavorazione dei suoi diversi impianti produttivi. L’acciaio viene decapato con l’asportazione degli ossidi presenti sulla superficie, rifilato sui suoi bordi, per assicurarne una larghezza costante, e sottoposto al trattamento di skinpassatura, per ottenerne una planarità pregiata. Dopo essere stati decapati, i coils possono quindi essere laminati a freddo per ridurne lo spessore, inviati al ciclo di ricottura statica e di skinpassatura finale, oppure all’impianto di zincatura a caldo.

La grande attenzione prestata alla provenienza delle materie prime qualifica Marcegaglia quale player indipendente: grazie a oltre 60 accordi di partnership ultradecennali, stretti con i maggiori fornitori di acciaio nei 5 continenti, è in grado di approvvigionarsi di materie prime di qualità e di vari gradi di acciaio, per offrire agli oltre 15mila clienti sparsi nel mondo un servizio su misura, con capillarità operativa e logistica.

