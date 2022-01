Scuole ad Aversa, Innocenti: “tutto regolare”

“Essendo stato contattato nel pomeriggio ed anche in serata, da più persone, genitori e non ultimo da alcuni consiglieri comunali, rispetto ad alcune affermazioni e/o voci di un’ eventuale provvedimento e/o ordinanza che il comune dovrebbe emettere nella giornata di domani rispetto alla chiusura delle scuole, pur condividendo in pieno il pensiero del Governatore De Luca, facendo proprie e sottoscrivendo ogni parola della sua intervista rilasciata in data odierna dove esprimeva il disappunto rispetto alla decisione del Tar,al fine di fugare ogni dubbio, ed evitare il diffondersi di informazioni inesatte e soprattutto non corrispondenti alla realtà ;ritengo utile e opportuno tuttavia precisare che l’ente comunale non adotterà nella giornata di domani alcun provvedimento al riguardo, ovvero non è prevista nessuna ordinanza di chiusura delle scuole”. Così, in una nota, l’assessore all’istruzione Giovanni Innocenti.