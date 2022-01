Scuola, Ciocio: “La DAD rallenta formazione e socialità”

“Leggo da giorni tante discussioni sulla apertura della scuola. La regione Campania è al centro di questa polemica per una strumentalizzazione politica messa in atto dal suo stesso presidente De Luca. Dispiace che l’istituzione fondamentale per la crescita di ogni bambino, sia diventato un tema di dibattito politico nei nostri territori, dove ancora di più l’istruzione dovrebbe rappresentare un tema di crescita e riscatto sociale per le nuove generazioni. Si gioca sulle normali e giuste preoccupazioni dei genitori per i figli per nascondere la disorganizzazione del nostro sistema sanitario”. E’ la riflessione del consigliere comunale di Lusciano, Filippo Ciocio.

“Oggi viviamo una fase diversa del covid, tra scienza e natura benigna, tra vaccini e varianti, non è più l’emergenza iniziale o di un anno fa, si va verso una malattia endemica con la quale convivere. In tante parti del mondo hanno avviato l’idea di aprire e convivere nel rispetto della scienza. Fortunatamente la maggior parte dei contagiati hanno una lieve sintomatologia o nessun sintomo. È importante insistere sulle vaccinazioni per prevenire, ma si deve uscire dall’idea di fare continui tamponi, finirla con le fobie. Come si fa in questa situazione del “tutto aperto” a pensare che possa essere un problema la scuola, visto che veniamo da 20 giorni di feste natalizie? Ma poi i bambini, non andando a scuola, non hanno comunque la possibilità di avere contatti familiari o sociali? La DAD non è scuola, rallenta la formazione e porta i bambini a regredire. Se non puntiamo sulla cultura, siamo destinati all’estinzione sociale ed economica. Trovo assurdo chiedere la chiusura delle scuole, ora viene chiesto ai sindaci di farlo…Non possono, neppure volendo, c’è una legge dello stato italiano, c’è una sentenza del TAR e c’è una circolare del Prefetto di oggi che chiarisce che i sindaci devono seguire le leggi dello Stato e non devono fare ordinanze”.