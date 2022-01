Reddito cittadinanza, senza green pass si perde il sussidio

fChi percepisce il Reddito di cittadinanza è obbligato a frequentare i Centri per l’impiego. Pena la decadenza del diritto all’assegno. Ma per entrare nei Cpi bisogna esibire il green pass. Dunque, di fatto, i percettori del Reddito di cittadinanza che non si sono vaccinati si vedranno negare il sostegno, a meno che non facciano un tampone. La legge di Bilancio ha infatti apportato alcune modifiche al Reddito di cittadinanza, tra cui l’obbligo da parte dei beneficiari di partecipare ad attività e colloqui da svolgersi rigorosamente in presenza.

Questa novità si sovrappone a quanto stabilito dal decreto legge del 7 gennaio 2022 che ha introdotto, tra le altre cose, anche l’obbligo del green pass base (ottenibile anche tramite tampone) per accedere agli uffici pubblici. Obbligo che scatterà dal 1° febbraio. Pertanto, i percettori del Reddito di cittadinanza, dovranno perlomeno farsi un tampone ogni volta che parteciperanno a un’attività all’interno dei Centri per l’impiego.