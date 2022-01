Quirinale, per bookie tramonta ipotesi Cav, Casini dato a 13

Proseguono senza sosta gli incontri tra i partiti in vista della prima chiama per l’elezione del Presidente della Repubblica in programma lunedì prossimo. Anche per i bookmaker internazionali sembra tramontata l’ipotesi Berlusconi: come riporta Agipronews, il Cavaliere si piazza a 11 volte la scommessa sulla lavagna di Ladbrokes, che vede favorito l’attuale premier Mario Draghi, a 1,80. Secondo posto per Elisabetta Casellati, che scende da 8 a 7, e il secondo mandato di Sergio Mattarella che si gioca a 8, davanti alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ritocca la quota a 9 (fino a ieri era data a 11). Si sale a 11 per il vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, davanti a Pier Ferdinando Casini a 13, con il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni che scivola all’ultimo posto in lavagna a 15.

(Vid/ Dire)