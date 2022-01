Provincia Caserta, riaperti termini selezione praticanti per svolgimento pratica forense

E’ stato appena pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso di riapertura dei termini della selezione di n. 2 praticanti per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Provincia di Caserta. I candidati, che ancora intendono partecipare alla selezione, dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre l’11/02/2022, mediante fac-simile e secondo le indicazioni riportate nell’Avviso. Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente pervenute.

Tuttavia, a coloro che hanno già inviato la candidatura, si dà facoltà di poter modificare, integrare o sostituire, entro e non oltre il termine di scadenza del 11/02/2022, le domande già presentate ed, in tale caso, sarà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

“Esorto i giovani laureati in Giurisprudenza, residenti nel territorio di Terra di Lavoro – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – che intendono svolgere pratica forense, a partecipare a questa selezione. Questa è un’occasione da non sprecare, i praticanti selezionati, infatti, potranno completare la loro formazione pratica relativamente alle problematiche giuridiche connesse ai compiti istituzionali dell’Ente e potranno usufruire anche di un rimborso spese nella forma di borsa di studio”.

Come noto, la Provincia di Caserta, ha approvato un apposito disciplinare per l’esercizio della pratica forense presso l’Ente. Il tirocinio avrà una durata di dodici mesi e rappresenta una importante occasione per i praticanti selezionati, perché darà loro la possibilità di acquisire competenze su problematiche giuridiche relative ai compiti istituzionali, sotto la supervisione di professionisti avvocati. Ulteriori dettagli informativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente: www.provincia.caserta.it